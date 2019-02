Demissão de Bebianno não passa desta segunda, diz Mourão

Vice-presidente Hamilton Mourão durante entrevista à Reuters em Brasília 14/02/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, vai ser demitido do cargo ainda nesta segunda-feira.

“De hoje não passa”, disse Mourão, que mais cedo se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, a jornalistas.

Mourão afirmou que a efetivação da demissão só não ocorreu porque ele acha que “o presidente estava aguardando aí alguma coisa”, sem dar detalhes do que seria. Ele disse que pode ser que Bolsonaro anuncie o substituto para o cargo ainda nesta segunda.

A expectativa inicial era que o Diário Oficial desta segunda trouxesse a exoneração de Bebianno, mas até o momento não houve uma publicação oficial.

Bebianno —que comandou o PSL de Bolsonaro durante a campanha presidencial— é o principal personagem de uma crise que se arrasta por uma semana, após ter sido chamado de mentiroso pelo filho do presidente, o vereador fluminense Carlos Bolsonaro (PSC), no Twitter quando disse que havia conversado com o presidente.

Carlos divulgou um áudio de Bolsonaro em que o presidente negava ter falado com o ministro. O próprio Bolsonaro endossou a publicação do filho na rede social e posteriormente em uma entrevista de televisão.

No foco, estão denúncias de que, sob a presidência nacional do PSL de Bebianno, candidaturas da sigla em Estados teriam cometido irregularidades.

Em entrevistas e nota oficial, Bebianno negou irregularidade e disse que cabe aos diretórios estaduais responderem por essas acusações.

Parlamentares, ministros e até militares atuaram numa operação para apagar o incêndio e tentar mantê-lo no cargo, mas o acerto desandou após uma conversa entre Bebianno e Bolsonaro.

Reportagem de Ricardo Brito; Edição de Eduardo Simões