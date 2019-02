Mourão diz que eleição de Maia pode ser boa para o governo e que resultado no Senado é indiferente

Vice-president Hamilton Mourão 24/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira que a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara dos Deputados deverá ser boa para o governo, mas o resultado no Senado seria “indiferente”.

“Rodrigo é muito bom, é um cara experiente, está comprometido com as reformas, acho que vai ser bom para o governo,” defendeu.

O presidente da Câmara, que concorre à reeleição, é o favorito na eleição que ocorre à noite, e já obteve apoio de uma boa gama de partidos, inclusive o PSL, do presidente Jair Bolsonaro.

Questionado sobre a situação no Senado, e especificamente a possibilidade de eleição de Renan Calheiros (MDB-AL), Mourão disse que o resultado na Casa seria “indiferente” e não teria problema.

“Eu julgo que quem seja eleito no Senado vai estar antenado com as coisas que estão ocorrendo no país e com as necessidades que o país tem. É hora dos políticos resgatarem sua credibilidade perante o Brasil como um todo, então esse é um momento bom para eles”, afirmou.

Renan foi escolhido na noite de quinta candidato do MDB à Presidência do Senado, derrotando, em uma disputa apertada dentro da bancada a senadora Simone Tebet. A situação na Casa, no entanto, é mais complicada que na Câmara, com oito senadores tendo apresentado seus nomes para a disputa da Presidência e nenhum deles com uma preferência clara.

Renan era considerado inicialmente um inimigo declarado pelo governo, até por ter apoiado o PT nas eleições deste ano, mas recentemente tem tentado se aproximar de Bolsonaro e tem falado em apoiar às reformas. Depois de ter sido indicado pelo MDB, Renan recebeu um telefonema de apoio de Bolsonaro —que, depois, ligou para os demais candidatos.

Reportagem de Lisandra Paraguassu