Planalto fará cerimônia de assinatura da MP de combate a fraudes do INSS às 17h30

BRASÍLIA (Reuters) - O governo realizará uma cerimônia no final da tarde desta sexta-feira para a assinatura de uma medida provisória que visa combater fraudes na concessão de benefícios pagos pelo INSS, informou a assessoria do Palácio do Planalto.

Na semana passada, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou que até 2 milhões de benefícios previdenciários deverão ser auditados por terem indícios de irregularidades, dentro do escopo da MP.

Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a economia com as ações previstas na MP pode ficar entre 17 e 20 bilhões de reais.

Pela manhã, Marinho disse que era possível que a MP fosse editada ainda nesta sexta-feira.

