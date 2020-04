Reaparece presidente de Nicaragua tras ausentarse más de un mes de la mirada pública

Una simpatizante observa en Managua una transmisión del presidente nicaragüense Daniel Ortega dirigiéndose a la nación. Abril 15, 2020. REUTERS/Oswaldo Rivas

MANAGUA, 15 abr (Reuters) - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció el miércoles en una transmisión en vivo de televisión, luego de 33 días de ausentarse de la mirada pública en medio de la pandemia del coronavirus.

El alejamiento de Ortega, un exguerrillero izquierdista de 74 años que padece enfermedades crónicas, levantó todo tipo de cuestionamientos sobre su paradero y estado de salud.

La última vez que se le vio fue el 12 de marzo, cuando tuvo una breve participación en una conferencia del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). En ningún momento de su mensaje del miércoles, Ortega dio alguna razón de su prolongado alejamiento.

Afirmó que la nación centroamericana está enfrentando el coronavirus de manera responsable y que Nicaragua es el país con menos casos de COVID-19, con nueve personas contagiadas y solo un deceso.

“No hemos dejado de trabajar, porque si el pueblo no trabaja muere”, dijo Ortega. “Somos un país con un pueblo trabajador, este es un pueblo que de hambre no se va a morir”, enfatizó.

Sin embargo, médicos independientes cuestionan las cifras oficiales porque las autoridades no dicen cuántas pruebas han aplicado.

Nicaragua es de los pocos países en el mundo que no exige el distanciamiento social, no prohíbe las concentraciones masivas y no ha cancelado clases en colegios y universidades públicas como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Tenemos capacidad para atender a los enfermos de coronavirus”, dijo Ortega. “Esto (el coronavirus) es una señal de Dios que nos dice: ustedes van por mal camino gastando millones en armas atómicas”, agregó.

