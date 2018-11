Onyx diz que governo Bolsonaro tem como princípio reduzir tamanho do Estado

Futuro ministro da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni 14/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quarta-feira que o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro tem como um dos princípios fundadores desregulamentar as relações entre a sociedade e o Estado e simplificar os procedimentos para dar previsibilidade a quem quer investir e empreender no Brasil.

Onyx disse, em discurso como representante do governo eleito durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, que o governo brasileiro ainda é “grande, pesado e lento”, o que se traduz em dificuldades para os investidores.

Onyx também agradeceu ao presidente Michel Temer a aos ministros do atual governo pelo trabalho de transição, e disse que Bolsonaro vai governar para todos apesar da forte divisão ideológica vista no país durante as eleições presidenciais de outubro.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro