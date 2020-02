Onyx diz que Weintraub fica e Bolsonaro não pretende trocar ministros

Ministro Onyx Lorenzoni fala em entrevista coletiva 16/4/ 2019 REUTERS/Adriano Machado

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro lhe disse de forma muito firme que não pretende trocar nenhum de seus ministros e que o chefe da pasta da Educação, Abraham Weintraub, permanecerá no governo.

Onyx reconheceu, em entrevista à rádio Gaúcha, que Weintraub tem um componente ideológico muito forte e que isso gera incertezas, mas afirmou que ele seguirá no cargo. O ministro, que teve algumas das atribuições tiradas por Bolsonaro na semana passada, classificou de “gigantescas” as funções que permanecem sob o guarda-chuva da Casa Civil.

Weintraub foi alvo de duras críticas na semana passada por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que é do mesmo partido de Onyx e para quem o titular da Educação é um “desastre”. Ele também tem sido criticado por problemas na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Onyx, que nesta segunda entregará a mensagem do governo ao Congresso para marcar o início do ano legislativo, afirmou que o texto tem a intenção de mostrar aos parlamentares que o Executivo não tem medo de encarar reformas. Na entrevista, Onyx mencionou especificamente o pacto federativo e as reformas tributária e administrativa.

Por Lisandra Paraguassu, em Brasília