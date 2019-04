Pode ser que CCJ resolva votação da Previdência até quarta, diz Onyx

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta terça-feira que a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara pode ser resolvida “de hoje pela manhã”.

Ministro Onyx Lorenzoni 16/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

“Primeiro, nós estamos no meio do processo, não terminou nada ainda, né? Pode ser que a gente resolva de hoje para amanhã”, disse ele sobre a votação da admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência na CCJ, em entrevista na saída de uma reunião na liderança do PSD no Senado.

A votação da proposta está em um impasse no colegiado, mas o ministro destacou que “tudo é possível”, ao ser questionado sobre o cronograma de votação da reforma na CCJ.

“É claro que o que a gente deseja, a gente deseja que a nova Previdência tenha a mais tranquila e rápida tramitação possível. Se isso puder ser feita amanhã, excelente. Se isso for feito terça-feira da semana que vem, ótimo. Está tudo no prazo”, disse Onyx, em linha com o comentário que fez na chegada ao encontro no Senado.

TUDO CERTO

Mais cedo, Onyx havia dito que tudo iria dar “tudo certo” sobre o cronograma de votação da reforma da Previdência na CCJ e reafirmou que a PEC vai ser aprovada pelo Congresso até o recesso parlamentar do meio do ano.

“Vai dar tudo certo... Se for esta semana, ótimo. Se for terça-feira da semana que vem está perfeito”, disse.

Segundo o ministro, que falou mais cedo nesta terça-feira com o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), as questões na Câmara estão indo bem.

“Só tem que ter um pouquinho de paciência. Acho que a gente precisa também compreender que o Parlamento tem seu tempo. O governo tem tranquilidade, sabe que apresentou um projeto para o país, que é a nova Previdência, isso é uma necessidade para o Brasil buscar o seu reequilíbrio fiscal e a condição de poder voltar a crescer, gerar empregos, atrair investimentos. Então, tem que ter tranquilidade para que no tempo certo vai dar tudo certo”, disse.

Segundo o ministro, a reforma da Previdência vai ser “aprovada com tranquilidade aqui na Casa com ajustes necessários”, mas dando condição de o “Brasil voltar no segundo semestre criar os empregos que os brasileiros precisam urgentemente”.

Questionado se tem havido diálogo do governo com os parlamentares diante de queixas de necessidade de melhoria da articulação, Onyx disse que tem havido “muito” diálogo.

“Eu sempre ouvi dos parlamentares da base as mesmas reclamações que eu ouço hoje. Isso faz parte da cultura do Parlamento brasileiro. Reclamar do Poder Executivo. O que o Poder Executivo tem que ter? Primeiro, respeito ao Parlamento, paciência e diálogo. É o que a gente está fazendo”, disse.

Por Ricardo Brito