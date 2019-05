Onyx diz que contingenciamento indica prudência do governo

Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni 14/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quarta-feira que os contingenciamentos feito pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, como os realizados no Ministério da Educação, demonstram a prudência da gestão e que a administração Bolsonaro é fiscalmente equilibrada.

Em entrevista a jornalistas na Câmara dos Deputados, durante audiência no plenário da Casa com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, Onyx também disse que o Brasil tem priorizado investimento em educação superior em detrimento da educação básica e que as pesquisas feitas no país não estão conectadas com as novas tecnologias.

Reportagem de Mateus Maia