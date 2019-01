Não há condições de governo pedir troca no comando da Vale, diz Onyx

Onyx Lorenzoni durante entrevista coletiva em Brasília 03/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta terça-feira de que não há condições de o governo interferir para pedir a substituição da direção da Vale (VALE3.SA) depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho (MG) e que é necessário primeiro esperar o andamento das investigações.

“Temos que aguardar o andamento das investigações. Não cabe ao governo federal apoiar nenhuma empresa ou diretoria de qualquer empresa que não seja de sua absoluta responsabilidade”, afirmou Onyx em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

Segundo o ministro, a Golden Share que o governo federal detém na Vale não permite a interferência na gestão.

“Não há condição de haver qualquer grau de interferência. Não seria uma boa sinalização para o mercado”, disse Onyx. “É preciso ter prudência para saber que o que está em jogo, além da vida das famílias, é um setor econômico muito relevante para o pais. É preciso ter equilíbrio”, defendeu.

Reportagem de Lisandra Paraguassu e Ricardo Brito