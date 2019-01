Novo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni 11/12/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O novo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quarta-feira que o governo do presidente Jair Bolsonaro vai surpreender por sua capacidade de diálogo.

Em discurso na cerimônia de transmissão de cargo no Palácio do Planalto, Onyx disse que o Congresso precisa de diálogo e o presidente sabe disso, diante do desafio de aprovar reformas necessárias para o país.

O novo ministro fez ainda um convite à oposição por um pacto pelo Brasil.

Reportagem de Lisandra Paraguassu