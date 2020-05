Bolsonaro faz reunião extraordinária com ministros após operação da PF

Agentes da PF durante operação em Brasília 27/05/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião extraordinária para a tarde desta quarta-feira com ministros do governo, informou a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), no dia de uma operação determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra aliados e apoiadores do presidente.

Mais cedo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão contra aliados de Bolsonaro no inquérito das fake news. Essa investigação apura a divulgação de notícias falsas e ameaças contra integrantes do Supremo.

Reportagem de Ricardo Brito