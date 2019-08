Foco de Bolsonaro é crescimento de Brasil e Argentina seja qual for resultado de eleição, diz porta-voz

01/08/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Independentemente de quem vença as eleições presidenciais na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro tem como foco o crescimento tanto do Brasil como o país vizinho, uma vez que ambos têm relações históricas, disse o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, nesta quarta-feira.

O comentário do porta-voz foi feito após ser questionado sobre como seria o relacionamento com Alberto Fernández, que tem como vice em sua chapa a ex-presidente Cristina Kirchner, após Bolsonaro ter dito mais cedo que “bandidos de esquerda” começam a voltar ao poder na Argentina, numa referência às primárias presidenciais de domingo. Fernandéz derrotou por ampla margem o presidente Mauricio Macri, aliado de Bolsonaro.

“Independente de quem vença as eleições, Brasil e Argentina possuem relações históricas de cooperação e vão buscar o consenso para o crescimento de ambos os países. Então o foco do presidente Jair Bolsonaro é o crescimento de ambos os países, como ele disse, independente de quem vença a eleição”, disse o porta-voz.

EDUARDO BOLSONARO

O porta-voz disse também que Bolsonaro está “muito seguro” da indicação do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para ocupar o cargo de embaixador nos Estados Unidos ao ser questionado se teria havido uma demora diante do receio de o nome dele não ser aprovado em votação pelo Senado —que é realizada de forma secreta.

A indicação de Eduardo ainda não foi enviada para o Senado para que o deputado possa ser sabatinado e ter sua aprovação votada.

Rêgo Barros afirmou que o Palácio do Planalto não comenta a frase dita mais cedo por Eduardo de que a “diplomacia sem armas é como música sem instrumentos”. Disse apenas que, ao citar frase atribuída ao rei Frederico, o Grande, ele avaliou que o braço da diplomacia tem que estar escudado com o braço militar e destacou que o entendimento entre Estados têm de ser aceito e compreendido também sob a perspectiva do poderio bélico das nações.

Reportagem de Ricardo Brito