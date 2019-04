"Postergar votação da reforma Previdência apenas faz sociedade sofrer mais", diz porta-voz da Presidência

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia em Brasília 09/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros, disse na noite desta terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro está otimista e se colocando pessoalmente nas articulações para aprovar a reforma da Previdência o quanto antes, o que é melhor para a sociedade brasileira, embora não tenha fixado um prazo para a aprovação da proposta.

“Nosso presidente é otimista e otimista a partir do diálogo que vem realizando com o Congresso Nacional, fazendo um iluminar dos aspectos importantes e colocando-se pessoalmente nesse corpo-a-corpo para que aquela Casa Legislativa possa trabalhar, consorciada com o poder Executivo, para a conclusão e votação do projeto”, disse.

“Quanto mais rápido o projeto for votado, e quanto mais rápido ele venha a ser promulgado, melhor para a nossa sociedade. Postergá-lo é apenas fazer a nossa sociedade sofrer ainda mais, senão no momento, mas no futuro”, completou no briefing à imprensa no Palácio do Planalto.

O comentário se deu após ser questionado sobre o fato de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ter dito achar impossível aprovar a reforma da Previdência até o meio do ano.

O porta-voz não teceu comentários sobre a fala do presidente do Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP), de que Bolsonaro teria gostado, em reunião que teve mais cedo, da sugestão de excluir Estados e municípios da reforma da Previdência encaminhada pelo governo ao Congresso. Afirmou taxativamente que o governo defende a proposta que encaminhou ao Congresso.

Rêgo Barros disse que na sexta-feira será divulgada a revisão do novo salário mínimo, sem dar maiores detalhes.

Reportagem de Ricardo Brito