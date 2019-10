Bolsonaro avalia permanência no PSL dia a dia e quer partido como referência em transparência, diz porta-voz

Bolsonaro participa de evento em São Paulo 10/10/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro avalia sua permanência no PSL dia a dia e quer que o partido seja diferente das demais siglas e uma referência em transparência, disse nesta segunda-feira o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros.

Em briefing regular à imprensa, o porta-voz disse que, para que o PSL seja transparente, é necessário que exista a possibilidade de ir a fundo na análise da legenda, após Bolsonaro e parlamentares da sigla pedirem acesso às contas do partido.

“O presidente analisa a situação referente ao seu posicionamento em relação ao PSL dia a dia e usa uma metáfora que lhe é usual: qualquer casamento é passível de divórcio”, disse o porta-voz.

Rêgo Barros também foi indagado sobre a troca de insultos em rede social entre o líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), e o vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC), filho do presidente. Ele disse que Bolsonaro não comentou o assunto, mas lembrou que o presidente ajudou Olimpio a se eleger.

“(Bolsonaro) não comentou diretamente esse contencioso entre o Major Olimpio e o seu filho, não obstante lembrou-me que apoiou o Major Olimpio nas últimas eleições, o ajudou a atingir uma quantidade considerável de votos que o tornaram o senador mais votado em São Paulo. A cinco dias das eleições, o senador Major Olimpio encontrava-se, segundo alguns institutos de pesquisa, em quinto lugar”, afirmou o porta-voz.

Por Eduardo Simões, em São Paulo