Netanyahu confirma presença em posse de Bolsonaro

Premiê israelense, Benjamin Netanyahu, em evento em Jerusalém 25/11/2018 REUTERS/Ronen Zvulun

BRASÍLIA (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou presença na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) a ser realizada em Brasília no dia 1° de janeiro de 2019, informou nesta quinta-feira a assessoria de Bolsonaro.

Na véspera, o embaixador de Israel no país, Yossi Shelley, visitou Bolsonaro na Granja do Torto, que tem sido a residência oficial do presidente eleito durante o governo de transição.

A visita de Shelley ocorreu um dia depois que um dos filhos do presidente eleito, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL - SP), declarar durante visita aos Estados Unidos que a transferência da embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém é uma decisão tomada.

Netanyahu é o primeiro chefe de Executivo cuja presença na posse de Bolsonaro foi confirmada pela assessoria dele.

Por Ricardo Brito