Governo eleito convida e depois desconvida Cuba e Venezuela para posse presidencial

BRASÍLIA (Reuters) - Em mais uma sequência de idas e vindas, o governo eleito convidou e depois desconvidou os governos de Cuba e Venezuela para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, em uma disputa interna que levou ao afastamento do chefe de cerimonial da transição, embaixador Paulo Uchôa.

Futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo 22/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

No último domingo, o futuro chanceler, embaixador Ernesto Araújo, informou em sua conta no Twitter que o Brasil não convidaria a Venezuela para a posse —o que foi confirmado logo em seguida pelo próprio Bolsonaro, ao falar rapidamente com a imprensa no Rio de Janeiro.

“Ele (Maduro) com certeza não vai receber (o convite). Nem ele, nem o ditador que substituiu Fidel Castro... Fidel Castro, não, Raúl Castro”, referindo-se a Miguel Díaz-Canel, atual presidente cubano.

Na verdade, Maduro e Díaz-Canel chegaram a ser convidados, como confirmou o próprio Ministério das Relações Exteriores, em nota.

“Sobre os convites, inicialmente, o Itamaraty recebeu do governo eleito a recomendação de que todos os chefes de Estado e de Governo dos países com os quais mantemos relações diplomáticas deveriam ser convidados e assim foi providenciado. Em um segundo momento, foi recebida a recomendação de que Cuba e Venezuela não deveriam mais constar da lista, o que exigiu uma nova comunicação a esses dois governos”, informou o Itamaraty.

Nesta segunda-feira, a chancelaria venezuelana publicou em sua conta no Twitter uma cópia da nota verbal em que o governo foi convidado para a posse e a resposta em que nega o convite.

“A esse respeito, se informa ao Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil que o governo socialista, revolucionário e livre da Venezuela não assistiria jamais a posse de um presidente que é a expressão da intolerância, do fascismo e da entrega a interesses contrários à integração latino-americana e caribenha”, diz a nota venezuelana encaminhada ao Itamaraty.

O governo cubano ignorou a polêmica.

De acordo com informações obtidas pela Reuters, o presidente eleito, depois de conversa com Ernesto Araújo, havia decidido não convidar os dois países, a quem tem criticado desde a campanha. A posição de Bolsonaro teria mudado, de acordo com fontes, depois de uma reunião sobre o cerimonial de posse em que Uchôa teria recomendado que todos os países com quem o Brasil tem relações diplomáticas fossem convidados, como é de praxe, porque dificilmente Cuba e Venezuela aceitariam.

O presidente eleito questionou, então, o que fazer se por acaso Nicolás Maduro ou Díaz-Canel resolvessem aparecer, mesmo contra todas as evidências. O embaixador sugeriu então que Bolsonaro, na hora dos cumprimentos, lembrasse as dificuldades de relacionamento entre os dois países pelo não cumprimento de normas internacionais de democracia e direitos humanos. Bolsonaro teria gostado do “tapa com luva de pelica”.

A posição do presidente teria mudado, no entanto, depois de mais uma conversa com Araújo. Uchôa foi afastado do cargo e chegou-se a dizer que isso teria acontecido porque o embaixador teria curtido publicações em redes sociais, na época da campanha, contra Bolsonaro.

A Reuters tentou falar com o futuro chanceler por duas vezes nesta segunda, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde se reúne a equipe de transição, mas Araújo não quis responder qualquer pergunta.

Um novo embaixador, experiente na organização de posses presidenciais, foi chamado do exterior para terminar a organização.