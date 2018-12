PP dará apoio programático ao governo, mas não definiu se fará parte da base, diz líder

BRASÍLIA (Reuters) - O PP não definiu se fará parte da base do governo de Jair Bolsonaro, mas dará um apoio “programático” em temas que o partido defende, disse nesta quarta-feira o líder do partido na Câmara, Arthur Lira, depois de um encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro.

“Não ficou definido se o partido vai ser base. O partido vai votar as matérias importantes sem discussão se vai ou não fazer parte da base”, disse o parlamentar. “Temos mais convergências que divergências. O sentimento da bancada é de que temos que ajudar o Brasil dentro dos limites das ações programáticas que PP defende.”

O PP foi o oitavo partido a ter reuniões com Bolsonaro e, até agora, apenas PR e DEM indicaram que devem vir a apoiar formalmente o governo.

Reportagem de Lisandra Paraguassu