PRB retira candidatura de João Campos, segue PSL e apoia reeleição de Maia na Câmara

Rodrigo Maia durante sessão da Câmara dos Deputados em Brasília 02/08/2017 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O novo líder do PRB na Câmara, Jonathan de Jesus (RR), afirmou nesta quarta-feira que o colega de bancada João Campos (GO) retirou sua candidatura à presidência da Câmara e, em linha com decisão tomada mais cedo pelo PSL, também decidiu apoiar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para o cargo.

“Acreditávamos que o João fosse ser o candidato escolhido do governo. Com a decisão do PSL de apoiar o Rodrigo, não tem porque o João continuar na disputa porque não terá apoio do governo”, disse Jonathan à Reuters.

O líder do PRB, que está em Roraima, disse que o apoio a Rodrigo Maia foi acertado nesta quarta em conversas por telefone com a direção partidária e deverá ser formalizado pessoalmente nesta quinta em Brasília.

Jonathan destacou que na composição da nova Mesa Diretora o PRB — que elegeu em outubro 30 deputados — deverá ficar com a Primeira Vice-Presidência da Câmara. Ele disse que uma eventual permanência da candidatura de Campos poderia levar a bancada a ficar de fora do bloco de apoio ao governo e também o direito a conquistar postos importantes na Casa.

A decisão do PRB fortalece ainda mais a candidatura de Maia, após o anúncio de Luciano Bivar, presidente do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, de dar apoio à reeleição dele.

O PSL elegeu 52 deputados e, no acordo com Maia, deverá ter direito, entre outros, a escolher a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importantes da Casa, e a Segunda Vice-Presidência.

Reportagem de Ricardo Brito