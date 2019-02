Bolsonaro volta a usar sonda após náuseas e vômito

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro voltou a utilizar uma sonda nasogástrica devido a episódio de náuseas e vômito, de acordo com informações do Hospital Albert Einstein e do porta-voz da Presidência da República, neste sábado.

Segundo o hospital, o presidente continua “sem dor, afebril e com exames laboratoriais normais”.

Ele continua em jejum e com nutrição parenteral exclusiva, além de seguir com visitas restritas por orientação médica.

O presidente passou na segunda-feira por uma cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, a terceira desde o atentado que foi alvo ainda na campanha eleitoral, em setembro passado.

Na última quarta, ele reassumiu a Presidência da República e tem despachado em uma espécie de gabinete montado em uma sala do hospital. A expectativa é de que Bolsonaro fique 10 dias internado.

Bolsonaro, de 63 anos, primeiro teve que passar por uma delicada cirurgia de emergência na cidade mineira por conta de ferimentos nos intestinos grosso e delgado e em uma veia abdominal. Depois, passou por uma segunda cirurgia para desobstrução intestinal.

Por Ricardo Brito