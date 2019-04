Presidente da CCJ ignora acordo e diz que avaliará se Previdência pode ser votada nesta semana

Plenário da Câmara dos Deputados 19/02/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), ignorou acordo fechado entre lideranças na véspera que prevê a votação da reforma da Previdência na CCJ apenas na próxima semana e afirmou que ainda decidirá se ela poderá ser votada ainda nesta semana.

Na segunda-feira, o líder do governo, Major Vitor Hugo (PSL-GO), fechou acordo com a oposição —com exceção do PSOL— e com o centrão para permitir um andamento mais tranquilo na CCJ. Pelo acerto, não haveria obstrução na discussão da proposta por parte da oposição, o governo se absteria de tentar encerrar a discussão e a votação ocorreria apenas na próxima semana.

Reportagem de Maria Carolina Marcello