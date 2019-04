Bolsonaro tem de ouvir a política, diz Alcolumbre

Presidente Jair Bolsonaro 02/04/2019 REUTERS/Ronen Zvulun

CAMPOS DO JORDÃO (Reuters) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), defendeu nesta sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro ouça lideranças políticas como parte das articulações do governo com o Congresso Nacional pela aprovação da reforma da Previdência.

Para Alcolumbre, é “fundamental” que Bolsonaro lidere o movimento de aproximação do governo com os partidos políticos. Na véspera, o presidente recebeu os presidentes de seis partidos para encontros no Palácio do Planalto e outros estão agendados para semana que vem.

O senador afirmou ainda, durante participação em evento com autoridades e empresários promovido pelo Lide em Campos do Jordão (SP), que o presidente tem de ouvir não a nova ou a velha política, mas “ouvir a política”.