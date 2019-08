Alcolumbre recebe PEC da Previdência de Maia e diz que Senado vai concluir tarefa iniciada pela Câmara

Presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre 05/08/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), recebeu nesta quinta-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência das mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e disse que a Casa irá concluir a tarefa depois que os deputados a aprovaram na véspera.

Alcolumbre lembrou que o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que relatará a reforma no Senado, acompanhou a tramitação da PEC na Câmara e que a matéria já vem sendo debatida tanto por deputados quanto senadores. O presidente do Senado disse também que, com a aprovação da Previdência, o Congresso poderá discutir temas como o pacto federativo e a reforma tributária.

Reportagem de Maria Carolina Marcello