Previdência será votada na CCJ da Câmara na 3ª, diz presidente da comissão

Presidente da CCJ da Câmara, Felipe Francischini, durante reunião do colegiado em Brasília 03/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O parecer sobre a admissibilidade da reforma da Previdência será votado na próxima terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e o texto apresentado pelo relator poderá sofrer mudanças, disse nesta quarta-feira o presidente da comissão, deputado Felipe Francischini (PSL-PR).

Inicialmente, Francischini pretendia votar o parecer elaborado pelo deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) nesta quarta, mas após manifestações de líderes acabou encerrando a sessão do colegiado e adiando a votação do parecer para a próxima semana.

O líder do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, na Câmara, Delegado Waldir (GO), disse que deve ocorrer ainda nesta quarta uma reunião com o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, para discutir a retirada de trechos da proposta encaminhada pelo governo já na CCJ.

À comissão cabe apenas analisar a constitucionalidade da proposta. O mérito será avaliado por uma comissão especial.

Reportagem de Maria Carolina Marcello