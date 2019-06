Reforma prevê economia de R$913 bi e receita de R$217 bi com fim de repasse do FAT a BNDES

Deputado Samuel Moreira em sessão da comissão especial da Previdência 25/4/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O parecer do relator da proposta da reforma da Previdência na Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), prevê uma economia em 10 anos de 913,4 bilhões de reais e uma receita de 217 bilhões de reais decorrente do fim da transferência de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o BNDES, informou a assessoria do relator nesta quinta-feira.

A meta do governo é que a reforma previdenciária consiga gerar uma economia de cerca de 1 trilhão de reais em uma década.

Moreira entregou seu parecer durante reunião da comissão especial nesta quinta-feira.