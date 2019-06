Governo tem expectativa "muito positiva" para votação da Previdência antes do recesso, diz porta-voz

Plenário da Câmara dos Deputados em Brasília 19/02/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O governo Jair Bolsonaro tem uma expectativa “muito positiva” para a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho, afirmou nesta terça-feira o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros.

Segundo o porta-voz, a expectativa é positiva para a votação da proposta na comissão especial da reforma nesta semana e pelo plenário da Câmara a seguir.

Ele afirmou que o governo percebe um interesse dos parlamentares em atacar a questão da reforma previdenciária, e que espera que essa defesa da reforma se desdobre o quanto antes em votos a favor da proposta.

O porta-voz disse que o presidente Jair Bolsonaro conversou com o Ministério da Economia para pedir que eventuais mudanças em relação a policiais federais sejam feitas em consenso com o Congresso. Na véspera, o governo já tinha sinalizado apoiar alterações em regras de policiais.

Rêgo Barros também anunciou, em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não fará parte da delegação que acompanhará Bolsonaro em visita ao Japão para cúpula do G20 a partir desta terça-feira.

Por Ricardo Brito