Guedes diz confiar que Parlamento terá bom senso ao discutir benefícios assitenciais na reforma da Previdência

Ministro da Economia, Paulo Guedes, durante audiência na comissão especial da reforma da Previdência 08/05/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira confiar que os parlamentares terão bom senso para discutir as mudanças em benefícios assistenciais propostas pelo governo na reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional.

Em audiência pública na comissão especial da Câmara que discute o mérito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma, Guedes disse ainda compreender a preocupação de parlamentares, principalmente da Região Nordeste, com as alterações nas regras da aposentadoria rural. Segundo ele, a “sorte está com os deputados” para discutir o tema.

Reportagem de Marcela Ayres e Maria Carolina Marcello