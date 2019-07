Governo espera votar Previdência em 2 turnos no plenário da Câmara na próxima semana, diz Onyx

Ministro Onyx Lorenzoni 22/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O governo do presidente Jair Bolsonaro tem a expectativa de que a proposta de reforma da Previdência será votada em dois turnos no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana, após a aprovação do texto principal pela comissão especial nesta quinta-feira, disse o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

“Isso é uma expectativa nossa, estamos trabalhando para isso, mas é claro que isso depende muito do dia”, disse Onyx, em entrevista ao lado da sala onde ocorreu a votação da Previdência na comissão especial.

“A certeza que temos é votar o primeiro turno na semana que vem e aprovar... Se for possível votar no segundo turno com quebra de interstício, aí a gente vai ficar muito mais feliz”, acrescentou.

O ministro afirmou que o governo tem consciência e humildade que ainda há muito trabalho pela frente para garantir os 308 votos necessários no plenário, e classificou como “extraordinária” a diferença de votos que o governo conseguiu —36 a 13— na votação no colegiado.

“Bem maior do que a gente imaginava”, disse. Segundo ele, isso significa que encaminha “muito bem” a decisão do plenário na próxima semana.

No entanto, o texto do relator da proposta, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), ainda poderá ser modificado na comissão, uma vez que os deputados vão apreciar destaques — pedidos de parlamentares para modificar pontos específicos do parecer.

Onyx também comentou a possibilidade de inclusão dos policiais militares futuramente no projeto que trata de regras prevideniciária especiais das Forças Armadas por haver “similaridades” e “simetrias” nas duas carreiras, uma vez que esforços do presidente Jair Bolsonaro em mudanças nas regras de aposentadoria para os policiais não tiveram sucesso até o momento.

Outra hipótese aventada, segundo Onyx, é que essas mudanças para policiais sejam feitas quando a reforma chegar ao plenário da Câmara, derrubando assim quaisquer destaques que possam tentar fazer essas alterações já na comissão.

Reportagem de Ricardo Brito