Presidente da comissão da reforma da Previdência diz que dia de votação depende do nível de acordo

Presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, Marcelo Ramos 25/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), afirmou nesta quinta-feira que a data de votação da proposta no colegiado dependerá do ambiente político e do nível de acordo que for obtido para o texto.

Segundo o deputado, que apresentou um balanço dos trabalhos da comissão nesta quinta-feira, não adianta tocar o parecer na comissão se a proposta não contar com os 308 votos necessários para ser aprovada no plenário da Câmara.

Reportagem de Maria Carolina Marcello