Reforma da Previdência foi amadurecida e pode ser votada em plenário antes do recesso, diz Marcelo Ramos

Ramos durante sessão de comissão especial da Previdência 4/7/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O presidente da comissão especial da reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), afirmou nesta sexta-feira que o texto votado pelo colegiado tem condições de ser aprovado no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, uma vez que a proposta foi amadurecida e alcançou um equilíbrio entre a economia prevista e o impacto social.

“A comissão especial amadureceu muito a proposta, encontrou quase que o perfeito equilíbrio entre uma economia na casa de 1 trilhão de reais e a preservação dos setores mais sensíveis da sociedade, os trabalhadores rurais, professores, idosos e deficientes de baixa renda”, disse Ramos à GloboNews.

“A proposta chega muito mais amadurecida ao plenário, e eu tenho a convicção de que haverá um esforço do presidente (da Câmara) Rodrigo Maia (DEM-RJ) e dos líderes partidários para que a gente tente aprovar no plenário ainda no primeiro semestre”, afirmou.

A comissão especial concluiu na madrugada desta sexta-feira a votação do parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP), aprovando o texto principal e derrubando a maioria dos destaques, e a proposta agora será enviada ao plenário, onde polêmicas devem ressurgir e provocar novos embates.

O presidente da Câmara anunciou em rede social que a reforma começará a ser analisada pelo plenário da Casa na próxima terça-feira para ser votada em seguida. O recesso parlamentar está previsto para começar em 18 de julho.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro