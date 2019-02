PEC da Previdência prevê unificação de alíquotas de regimes e contribuição mínima de 20 anos no regime geral

Copacabana, Rio de Janeiro 27/8/2018 REUTERS/Sergio Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - O texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência, entregue nesta quarta-feira ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê a unificação de alíquotas previdenciárias nos regimes geral e próprio, além de idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 para homens e tempo mínimo de contribuição de 20 anos no regime geral.

De acordo com a apresentação da proposta divulgada pelo Ministério da Economia, o trabalhador rural terá o mesmo tempo de contribuição mínima, mas com idade mínima de 60 anos para ambos os gêneros. O texto prevê ainda que, para o regime próprio, as idades mínimas serão de 62 e 65 anos para mulheres e homens, respectivamente, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos e 10 anos de serviço público.

Reportagem de Marcela Ayres