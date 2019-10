Operação contra Bivar fortalece saída de deputados do PSL sem cassação, diz aliado de Bolsonaro

Por Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - A operação da Polícia Federal desta terça-feira que fez busca e apreensão em endereços ligados ao presidente do PSL, Luciano Bivar, fortalece a tese de justa causa para que parlamentares deixem o partido sem correrem risco de serem cassados por infidelidade partidária, disse à Reuters o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS), aliado do presidente Jair Bolsonaro.

“Sem dúvida (ajuda a sair do partido sem ser cassado). Como vou ficar no partido onde a Polícia Federal bate na casa do presidente?”, questionou Nunes.

Em guerra com o comando do PSL controlado por Bivar, Bolsonaro e aliados pediram na semana passada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma espécie de auditoria das contas da legenda em anos mais recentes. Por trás desse debate, está o controle dentro do partido do milionário fundo eleitoral, que foi turbinado após a legenda ter eleito uma expressiva bancada na eleição passada na esteira da vitória de Bolsonaro.

O deputado disse que aliados do presidente na legenda vão tentar sair em bloco do PSL. Ele contabilizou 22 deputados nessa situação, número esse que, com a operação da PF desta terça, pode subir porque haveria outros 11 indecisos.

Bibo Nunes destacou que considera “normal” a operação policial contra o presidente do partido. “As atitudes do Bivar só poderiam levar a isso, pela maneira como leva o partido, sem ética, sem compliance, sem transparência, como um coronel”, afirmou.

Para o deputado, que diz já defender o afastamento de Bivar há muito tempo, o mínimo seria que ele entregasse a presidência do partido diante da operação da PF. Contudo, Nunes disse que não vê essa perspectiva porque ele é o “dono total” da legenda em que, além de ter aliados em postos-chave, fez um estatuto em que lhe dá grandes poderes.

O parlamentar disse que uma decisão sobre a permanência no PSL será tomada em conjunto com Bolsonaro. “Estamos alinhados”, frisou.

Outra aliada de Bolsonaro na legenda, a deputada Bia Kicis (PSL-DF) não quis comentar a operação da polícia em relação a Bivar. Ela disse que o caso é uma “coisa pessoal” dele, mas repetiu que está pedindo transparência nas contas da legenda.

Procurado em dois telefones celulares, Bivar não atendeu nesta manhã.

Em nota, a defesa de Bivar disse que não há indícios de fraude no processo eleitoral, e acrescentou ver a operação com “muita estranheza” devido ao atual momento de turbulência política.

“A defesa enfatiza que o inquérito já se estende há 10 meses, já foram ouvidas diversas testemunhas e não há indícios de fraude no processo eleitoral. Ainda na visão da defesa, a busca é uma inversão da lógica da investigação, vista com muita estranheza pelo escritório, principalmente por se estar vivenciando um momento de turbulência política”, disse o escritório de Ademar Rigueira, que responde pela defesa de Bivar e do PSL em Pernambuco.

EXPULSÃO

Em meio a essa crise e diante da operação, a direção do PSL marcou para esta tarde uma reunião para decidir se expulsa deputados da legenda.

A deputado Alê Silva (PSL-MG) disse à Reuters que espera a reunião sobre a expulsão dela e de outros colegas e comparou Bivar à rainha do livro Alice do País das Maravilhas: “Só sai gritando: cortam-lhe as cabeças.”

A parlamentar disse que já recebeu um convite formal de filiação do Podemos, por meio do senador Alvaro Dias (PR), mas ainda está em conversação.

“A expulsão para mim é melhor, mas estou esperando se confirmar, pois o Marcelo Alvaro (ministro do Turismo) tinha dito a uma pessoa de minha confiança que a intenção dele e da cúpula do partido seria de não me deixar sair e de me sangrar até o fim do mandato”, afirmou.