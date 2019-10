Em nova reviravolta, Eduardo Bolsonaro é confirmado como novo líder do PSL na Câmara

Eduardo Bolsonaro participa de evento no Planalto 8/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi confirmando nesta segunda-feira como novo líder do partido na Câmara dos Deputados, em uma nova reviravolta na disputa interna envolvendo a legenda do presidente Jair Bolsonaro.

O nome de Eduardo na liderança do partido foi oficializado no site da Câmara após deputados da ala bolsonarista do PSL terem apresentado uma nova lista para nomeá-lo como líder no lugar do deputado Delegado Waldir (GO), após tentativa fracassada na semana passada.

Depois que a lista foi apresentada o próprio Waldir reconheceu que estava “à disposição do novo líder”.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro, e Maria Carolina Marcello, em Brasília