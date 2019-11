Presidente municipal do PSOL em Xapuri, no Acre, é encontrado morto, diz partido

(Reuters) - O presidente municipal do PSOL em Xapuri, no Acre, Josimar da Silva Conde, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira, informou o Diretório Estadual do partido.

Seringueiro conhecido na região como “Tripinha”, Conde foi candidato a vice-prefeito e um dos fundadores do PSOL em Xapuri, município do também seringueiro Chico Mendes, assassinado em 1988.

Em nota publicada na quinta-feira, o Diretório Estadual do PSOL manifestou pesar pelo que chamou de “brutal assassinato” do presidente municipal da legenda.

“Expressamos nossas condolências à família e ao povo de Xapuri pela perda que também nós sentimos. Desejamos força e conforto neste momento de sofrimento”, informou.

Ainda não há maiores detalhes sobre a morte de Conde. Procurado, o governo do Acre não respondeu de imediato a um pedido de informações sobre o caso.

O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, cobrou agilidade na investigação da morte.

“Não aceitamos esperar mais 600 (dias) para saber porque um dos nossos tombou e qual a natureza do crime”, disse ele em sua conta no Twitter, na noite de quinta-feira, referindo-se ao tempo decorrido desde a morte da vereadora e colega de partido Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 2018.

