Bolsonaro sanciona lei com normas para quarentena contra coronavírus

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto 05/02/2020 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece as normas de quarentena para os brasileiros que serão repatriados no fim de semana da cidade chinesa de Wuhan, epicentro de um surto de coronavírus que já matou mais de 630 pessoas, mostrou edição do Diário Oficial da União nesta sexta-feira.

A proposta foi aprovada em tempo recorde pela Câmara dos Deputados e pelo Senado nesta semana, depois que o governo decidiu repatriar os brasileiros após uma mudança de posição de Bolsonaro, que inicialmente considerou que a retirada dos cidadãos do país não era oportuna.

Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) devem chegar ao Brasil no sábado com os brasileiros que estavam em Wuhan. O grupo ficará em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás.

De acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados na quinta, o Brasil tem 8 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus e nenhum confirmado.

O surto de novo coronavírus foi declarado uma emergência de saúde pública internacional. O governo brasileiro também decretou emergência para o novo coronavírus.

Por Eduardo Simões