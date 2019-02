Renan retira candidatura a presidente do Senado

BRASÍLIA (Reuters) - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou no fim da tarde deste sábado a retirada de sua candidatura a presidente do Senado, protestando contra pressão para os senadores revelarem os votos, apesar de determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para que o processo ocorresse em votação secreta.

“Eles querem ganhar de todo jeito, com o voto da minoria”, protestou Renan, sob vaias do plenário.

O comentário foi feito após o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Flávio Bolsonaro, ter revelado seu voto no senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), tido como o principal adversário de Renan na disputa.

Por Ricardo Brito