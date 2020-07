Em posse na Educação, Ribeiro diz ter compromisso com Estado laico apesar de formação religiosa

Presidente Jair Bolsonaro 06/03/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou em discurso na cerimônia de posse, nesta quinta-feira, que assume o cargo consciente dos preceitos constitucionais do Estado laico e do ensino público, apesar das convicções religiosas.

“Conquanto tenha formação religiosa, meu compromisso, que assumo hoje ao tomar posse, está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino publico”, disse Ribeiro, que é pastor evangélico.

O ministro afirmou ainda que deseja abrir um “grande diálogo” para ouvir os acadêmicos e educadores, que disse estarem entristecidos como ele com o que vem acontecendo com a educação no país.

Ribeiro é o quarto nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Ministério de Educação desde o início do governo, e sua posse encerra um vazio de quase um mês sem um ministro empossado desde que Abraham Weintraub deixou o cargo, em 18 de junho.

Reportagem de Lisandra Paraguassu