Bolsonaro fixa salário mínimo em R$998

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro fixou o valor do salário mínimo em 998 reais a partir de 1º de janeiro de 2019, de acordo com decreto publicado no Diário Oficial da União.

A previsão contida no Orçamento da União para este ano aprovado pelo Congresso era de que o mínimo fosse dos atuais 954 reais para 1.006 reais, mas o ex-presidente Michel Temer decidiu deixar para Bolsonaro a definição do novo valor.

Uma fonte do governo Bolsonaro havia antecipado à Reuters que o valor do salário mínimo seria fixado em 998 reais.

O salário mínimo mensal de 998 reais significa que o valor diário do mínimo corresponderá a 33,27 reais, e o valor horário, a 4,54 reais.