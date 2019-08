Salles diz que dado do Inpe sobre desmatamento na Amazônia em junho não é verdadeiro

Área desmatada da floresta amazônica perto de Castelo dos Sonhos, no Pará 22/06/2013 REUTERS/Nacho Doce

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reconheceu nesta quinta-feira que o desmatamento da Amazônia tem aumentado nos últimos anos, mas afirmou que a alta de 88% em junho divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) não é verdadeira.

Em entrevista coletiva em Brasília ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Salles disse que boa parte do desmatamento computado pelo Inpe em junho ocorreu em períodos anteriores, mas não foi possível detectá-lo devido à “fragilidade” do sistema Deter, que alerta o desmatamento em tempo real na Amazônia.

Questionado sobre qual seria o número verdadeiro do desmatamento na Amazônia em junho, Salles disse que os dados do Deter não permitem mensurar percentual de mês a mês. “Não há acurácia necessária para fazer isso... É uma informação inconsequente”, afirmou.

Reportagem de Lisandra Paraguassu