Bolsonaro pede à OEA que Venezuela se manifeste sobre óleo em praias do Nordeste, diz Salles

Presidente Jair Bolsonaro ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em Brasília 08/10/2019 Agência Brasil/Divulgação via REUTERS

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro encaminhou pedido à Organização dos Estados Americanos (OEA) para que a Venezuela se manifeste sobre o petróleo que tem sido encontrado em praias da Região Nordeste do Brasil, disse nesta quarta-feira em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

O ministro destacou o que classificou de trabalhos intensos para limpar as praias nordestinas do petróleo —que disse ter origem venezuelana— e as investigações para determinar a origem do material e apontar responsáveis pelo que chamou de desastre ambiental.

“O presidente da República determinou que fosse encaminhada solicitação formal à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado”, disse Salles no pronunciamento.

“Amostras do material coletado foram analisadas em laboratórios especializados que identificaram que esse material não foi extraído do território nacional, mas provém —conforme demonstrado por análise técnica— de poços e misturas de origem venezuelana”, afirmou.

Segundo dados do Ibama, 233 localidades já foram atingidas pelo óleo que começou a aparecer na região no início de setembro. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, já foram retiradas 900 toneladas de resíduos, o que inclui óleo e areia, das praias.

Por Eduardo Simões