Bolsonaro diz que Santos Cruz tem respaldo completo e não existe divisão entre militares e grupo de Olavo

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia em colégio militar no Rio de Janeiro 06/05/2019 REUTERS/Ricardo Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, tem seu respaldo completo, e garantiu que não existe divisão no governo entre militares e o chamado grupo daqueles alinhados ao escritor Olavo de Carvalho.

Em rápida entrevista após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no próprio ministério, Bolsonaro disse que se reuniu com Santos Cruz por uma hora e meia no domingo, e que o ministro não pediu demissão.

Santos Cruz tem sido um dos alvos de críticas de Olavo, e no domingo Bolsonaro rejeitou no Twitter a possibilidade de regulação das mídias sociais, após o ministro da Secretaria de Governo defender em entrevista recente um aperfeiçoamento da legislação sobre a área.

Por Lisandra Paraguassu