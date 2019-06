Santos Cruz deixa governo e será substituído por comandante militar do Sudeste

Santos Cruz, em cerimônia no Planalto 20/5/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz deixou o comando da Secretaria de Governo da Presidência da República e será substituído no cargo pelo general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, atual comandante militar do Sudeste, informou nesta quinta-feira o gabinete do porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros.

Segundo informou uma fonte à Reuters, Santos Cruz não pediu demissão do cargo. A saída do general do ministério do presidente Jair Bolsonaro acontece pouco mais de um mês depois de Santos Cruz ser alvo de críticas do escritor Olavo de Carvalho, ideólogo dos seguidores de Bolsonaro, assim como de filhos do presidente.

A fonte disse ainda que a saída do general do cargo se deu devido a uma série de disputas envolvendo a área de comunicação do governo, o que estava atrapalhando o planejamento do setor.

Em carta à imprensa, Santos Cruz expressou agradecimento e admiração a servidores da secretaria, a parlamentares e outras autoridades. E finalizou: “Ao presidente Bolsonaro e seus familiares, desejo saúde, felicidade e sucesso.”

Sobre Santos Cruz, o escritor Olavo de Carvalho chegou a afirmar que “fofoca e difama pelas costas” e recebeu resposta do general, que classificou o escritor de “um desocupado esquizofrênico”.

O general também foi criticado por filhos do presidente —o vereador no Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Sob a Secretaria de Governo, comandada por Santos Cruz, está a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, e Carlos fez críticas públicas à comunicação do governo.

Após o momento mais agudo da crise, no início de maio, quando Santos Cruz e Bolsonaro estiveram reunidos por mais de uma e hora e meia num domingo, o presidente chegou a manifestar confiança no general.

Santos Cruz é a terceira baixa no primeiro escalão no governo Bolsonaro em menos de seis meses. Antes dele deixaram os cargos de ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno, que presidiu o PSL, partido de Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, e o ministro da Educação Ricardo Vélez.

Reportagem adicional de Ricardo Brito, em Brasília, e de Eduardo Simões, em São Paulo