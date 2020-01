Sargento preso com cocaína em voo da FAB vira réu por tráfico internacional de drogas

BRASÍLIA (Reuters) - O segundo-sargento Manoel Silva Rodrigues, preso em junho passado por autoridades da Espanha em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) transportando 37 quilos de cocaína pura, virou réu pela Justiça Militar pelo crime de tráfico internacional de drogas, informou a assessoria de imprensa do Superior Tribunal Militar (STM) em nota.

A aeronave da FAB onde o sargento foi detido era parte de uma tripulação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O caso teve forte repercussão no ano passado.

O crime de tráfico internacional de drogas não está previsto no Código Penal Militar, mas, segundo a assessoria do STM, o caso se enquadra na hipótese de crime de natureza militar por extensão diante do fato de que o sargento estava em atividade durante a situação que supostamente atentou contra a ordem administrativa militar.

O magistrado que tornou o sargento réu, Frederico Magno de Melo Veras, designou o dia 21 de maio para ouvir testemunhas no processo. O militar deverá ser citado por acordo de cooperação jurídica internacional, por meio do Ministério da Justiça, uma vez que está preso na Espanha.

Ainda não foi possível contactar a defesa do sargento para que ela comente a decisão.

Reportagem de Ricardo Brito