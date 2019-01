Moro autoriza envio de Força Nacional ao Ceará para combater criminalidade

Moro, em cerimônia de transmissão de cargo em Brasília 2/1/2018 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, determinou nesta sexta-feira o envio de 300 homens e 30 viaturas da Força Nacional de Segurança Pública ao Ceará para apoiar a polícia cearense no combate ao crime após recentes episódios de violência, informou o ministério.

Além do envio da Força Nacional, o ministro colocou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional à disposição para apoiar as forças policiais estaduais.

“A decisão foi tomada após os episódios de violência registrados e à dificuldade das forças locais combaterem sozinhas o crime organizado”, disse o ministério em nota.

“Também foram consideradas a gravidade dos fatos, a necessidade de manutenção da segurança pública e o dever das forças policiais federais e estaduais de, por ação integrada, proteger a população civil e o patrimônio público e privado de novos incidentes”, acrescenta a nota, que informa ainda que o prazo de atuação da Força Nacional poderá ser prorrogado caso necessário.

O envio das tropas ao Ceará, a primeira medida do tipo determinada pelo ex-juiz federal Moro desde que assumiu o comando do ministério, foi tomada em resposta à solicitação do governo do Ceará, em consequência de uma onda de violência.

Diversos ataques foram registrados na madrugada desta sexta-feira, inclusive a delegacias e agências bancárias, na região da Grande Fortaleza e em cidades do interior do Estado, segundo reportagens, e também houve um ataque contra um viaduto em uma rodovia do Estado, que corre o risco de desabar.