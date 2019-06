Senado aprova posse de arma em toda área de propriedade rural

Visitantes observam armas em feira do setor de defesa no Rio de Janeiro 02/04/2019 REUTERS/Ricardo Moraes

(Reuters) - O plenário do Senado aprovou na noite de quarta-feira projeto que amplia o direito à posse de arma para toda a extensão da propriedade rural e não apenas na sede do imóvel, e enviou o texto para análise da Câmara dos Deputados, informou a Agência Senado.

O texto, que fora aprovado mais cedo no mesmo dia pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, considera para fins de posse de arma de fogo que a residência ou domicílio compreendem toda a extensão do imóvel rural.

A aprovação da proposta pelo Senado aconteceu um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro revogar decreto que flexibilizava a posse e a porte de armas e que incluía a ampliação da posse para toda a área da propriedade rural.