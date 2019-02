Senado decide refazer votação secreta após apuração apontar uma cédula a mais na urna

BRASÍLIA (Reuters) - O plenário do Senado decidiu na tarde deste sábado refazer a votação secreta para a escolha do presidente da Casa, após apuração dos votos de um primeiro pleito encontrar uma cédula a mais do que o número de senadores —havia 82 cédulas para 81 votos.

A anulação da votação ocorreu no momento da contagem das cédulas, ao se constatar duas fora dos envelopes de votação.

Todas as cédulas envelopes foram triturados, antes do início de uma nova votação.

A sessão transcorre desde às 11h, após ter sido suspensa na véspera.

Na madrugada deste sábado, o STF determinou que a votação só poderia ser secreta, ao contrário da decisão da sexta dos senadores, de que seria aberta.

Por Ricardo Brito