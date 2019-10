Comissão do Senado aprova convocação de ministro do Turismo

Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, durante entrevista à Reutersem Brasília 16/01/2019 REUTERS/Jake Spring

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou no início da tarde desta terça-feira um requerimento de convocação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para prestar esclarecer ao colegiado no dia 22 sobre suspeitas de candidaturas-laranjas no PSL nas eleições de do ano passado.

O pedido de convocação do ministro foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Segundo o senador, em três ocasiões o titular do Turismo não compareceu a convites do colegiado para prestar esclarecimentos. Agora, por se tratar de convocação, é obrigado por lei a ir à comissão.

Originalmente, Randolfe queria que Álvaro Antônio prestasse esclarecimentos sobre a prisão de um assessor especial dele no ministério, de um membro do PSL de Minas e de um ex-assessor em razão de suspeitas de desvio de recursos públicos por meio de candidaturas laranjas.

Contudo, a pressão pela vinda do ministro aumentou após ele ter sido denunciado pelo Ministério Público de Minas na sexta-feira passada no episódio, após ter sido indiciado pela Polícia Federal.

Reportagem de Ricardo Brito