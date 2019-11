Presidente do STF, Dias Toffoli, durante sessão da corte em Brasília 07/11/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou nesta quinta-feira a possibilidade de executar a pena de prisão após condenação em segunda instância, a partir do voto de desempate do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

A decisão, tomada por 6 votos a 5, representa a maior derrota que a corte impôs à operação Lava Jato nos seus cinco anos e pode levar à liberdade o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Reportagem de Ricardo Brito