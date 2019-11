STF retoma julgamento sobre limites de atuação de órgãos de controle financeiro

Presidente do STF, Dias Toffoli, durante julgamento da Corte 07/11/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta-feira o julgamento sobre eventual imposição de limites na atuação de órgãos de controle como a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo Coaf, no repasse de informações a órgãos de investigação como o Ministério Público e a polícia.

O presidente do STF e relator da ação, Dias Toffoli, apresentou um esclarecimento do seu voto, apresentado na véspera, no início do julgamento desta quinta. Após isso, o ministro Alexandre de Moraes iniciou seu voto, sendo o primeiro dos demais 10 magistrados a votar. [nL2N2801VN]

Dificilmente o julgamento será encerrado nesta quinta, uma vez que a sessão será abreviada em razão de uma homenagem que o Supremo vai fazer a um ex-ministro da Corte.

Por Ricardo Brito