Julgamento sobre prisão em 2ª instância se estenderá até semana que vem, diz Toffoli

Presidente do STF, Dias Toffoli, durante entrevista à Reuters em Brasília 12/09/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou nesta quarta-feira que os ministros só vão começar a votar na próxima semana no julgamento das ações que contestam a possibilidade de execução da pena de prisão após condenação em segunda instância.

O julgamento está marcado para começar na quinta, mas, segundo Toffoli, a sessão será dedicada exclusivamente à leitura pelo ministro Marco Aurélio Mello do relatório sobre o caso e das sustentações orais.

A votação dos ministros deverá ocorrer na próxima quarta-feira.

A apreciação desse caso pode levar à revisão do entendimento da corte adotado em 2016 e pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018 condenado no processo do tríplex em Guarujá (SP).

Reportagem de Ricardo Brito