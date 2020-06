Por 10 votos a 1, STF valida inquérito das fake news com recados ao governo Bolsonaro

Presidente do STF, Dias Toffoli, e presidente Jair Bolsonaro 17/06/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu validar, por 10 votos a 1, o inquérito das fake news aberto no ano passado para investigar a divulgação de notícias falsas e ameaças a ministros da Corte, e concluiu nesta quinta-feira um julgamento de três dias com uma série de recados ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro já criticou duramente essa investigação, chamando-a de ilegal. O julgamento ocorreu em um momento tenso de embate entre os dois Poderes, após simpatizantes do presidente terem disparado fogos de artifício em direção ao prédio do STF no fim de semana como protesto a recentes decisões da corte.

A maioria absoluta dos ministros decidiu que a investigação —conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes— terá de seguir a linha do relator da ação, ministro Edson Fachin.